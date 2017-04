(red) -Am Freitag, 7. April, findet ab 14 Uhr eine Wanderung mit Gästeführerin Hildegard Drexler statt. Immer die sagenumwobene Burgruine Reußenstein und den Heimenstein im Blick, geht es durch grüne Streuobstwiesen zum Naturdenkmal Neidlinger Wasserfall. In der im 17. Jahrhundert erbauten Konrad-Widerholt-Mühle klappert heute noch das Mühlrad. Und in Deutschlands noch einziger produzierender Kugelmühle werden aus Marmorsteinen der Schwäbischen Alb mit der Kraft des Wassers Murmeln geschliffen. Einblicke in die Manufaktur der Kugelmühle und Kostproben von Streuobstwiesenspezialitäten warten auf die Teilnehmer, die festes Schuhwerk