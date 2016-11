Wernau (red) - In Wernau findet man immer einen Grund zu feiern. Warum also nicht an den Weihnachtsmarkt noch eine Party anhängen, dachten sich die Veranstalter aus dem Kreis der Stadtkapelle Wernau. In der Turnhalle des Sportgeländes Kehlenberg rockte die Band Moorland Road ein DJ sorgte bis in die frühen Morgenstunden für Musik zum Abtanzen. Impressionen in der Bilderstrecke.

