(gg) - Weil sie aus allen Nähten platzt, will die Volksbank Plochingen ihre Hauptgeschäftsstelle in der Urbanstraße erweitern. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat nun dem Antrag zugestimmt, den bestehenden Gebäudekomplex zur Bergstraße hin zu erweitern, wo derzeit ein kleiner Stellplatzbereich ist. Weitere Arbeitsplätze wird es laut Vorstandsvorsitzender Sandra Achilles allerdings erst einmal nicht geben. Derzeit hat das Finanzinstitut 140 Mitarbeiter. „Wir waren in Plochingen bislang an den Kapazitätsgrenzen angelangt“, erklärt Achilles. Mit dem Umbau wolle man den Standort Plochingen entsprechend stärken. Bislang seien nicht so