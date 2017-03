(red) - Die Fahrbahn der Autobahn 8 wird zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen in Fahrtrichtung München bei Denkendorf erneuert. Die außerplanmäßigen Reparaturarbeiten eines beschädigten Fahrbahnübergangs an der Talbrücke Denkendorf sind nun abgeschlossen. Nun geht es an 20. März mit den eigentlichen Arbeiten los.

Das Regierungspräsidium (RP)Stuttgart berichtet in einer Pressemitteilung, dass die Bauarbeiten auf der A 8 in Fahrtrichtung München im Bereich der Tank- und Rastanlage Denkendorf mit zwei Wochen Verspätung am Montag, 20. März, beginnen. Angedacht war der Baubeginn ursprünglich für den 6. März gewesen.