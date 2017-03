Vier Varianten ins Neckartal denkbar

KREIS ESSLINGEN: Machbarkeitsstudie spielt Zukunftsmusik - Erste Kostenschätzung für zehn Kilometer S-Bahn liegt bei 500 Millionen Euro

Falls die S-Bahn von den Fildern ins Neckartal kommen sollte, dann erst in ferner Zukunft. Aber die Verbindung ist machbar. Das zeigt die Machbarkeitsstudie, die gestern den Kreisräten vorgelegt wurde und in diesen Tagen auch den betroffenen Gemeinden. Vier Grundvarianten sind denkbar, so hat das Verkehrsinstitut der Uni Stuttgart ermittelt. Alle sind teuer, rund eine halbe Milliarde Euro. Vorerst geht es darum, die Trassen freizuhalten.