Esslingen (pol) - Eine laut Polizei "erschreckende Bilanz" zeigte sich in den vergangenen Wochen bei den im Rahmen von regelmäßigen Verkehrskontrollen durchgeführten technischen Überprüfungen von Fahrzeugen im Kreis Esslingen. Allein im Oktober mussten die Beamten der Verkehrspolizei über 130 Fahrzeuge wegen technischer Veränderungen oder erheblichen Mängeln an Bremsen, Reifen, Fahrgestell, Lenkung und Beleuchtung aus dem Verkehr ziehen.

Zu den rund 100 Pkw und Lkw, die bei stationären und mobilen Kontrollen in Leinfelden-Echterdingen, Nürtingen, Deizisau und Köngen aus dem Verkehr gezogen wurden, kamen noch drei Busse, sechs Zweiräder und 26 Anhänger hinzu. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen von über 35.000 Euro zur Sicherung des Straf- und Bußgeldverfahrens bei nicht in Deutschland ansässigen Fahrern und Fahrzeughaltern erhoben.

Anzeige

Abgefahrene Reifen und kaputte Bremsen

Fast drei Dutzend Mängel zeigten sich am 17.10.2016 bei einem Lkw Renault in Köngen, der mit einem roten Händlerkennzeichen ausgestattet war. Eine massiv ausgeschlagene Lenkung, wodurch eine sichere Spurführung nicht mehr möglich war, festsitzende Stützlager an der Vorderachse, hierdurch ließ sich die Lenkung nur schwergängig betätigen, abgefahrene Reifen der Vorderachse und eine funktionslose Bremse der Hinterachse waren nur ein Teil der Mängel. Hinzu kam, dass die Karosserie und der Rahmen großflächige Durchrostungen aufwiesen, die Beleuchtung mangelhaft, Motor und Getriebe verölt waren. Der Lkw wurde noch am Kontrollort aus dem Verkehr gezogen. Der Inhaber des Fahrzeugs war auf der Fahrt nach Vaihingen und wollte den Lkw nach Afrika verschiffen.

Manipulation am Geschwindigkeitsbegrenzer

Am 18.10.2016 wurde ein verkehrsunsicherer Bus an Flughafen Stuttgart festgestellt, der im grenzüberschreitenden Personenverkehr von Aachen über Stuttgart nach Prizren (Kosovo) unterwegs war. Die gutachterliche Prüfung ergab eine DIN A4-Seite an Mängeln, die sich auf Bremse, Lenkung, Rahmen, Aufbau, Ausrüstung und Beleuchtung bezogen. Weiterhin stellte sich eine Manipulation am Geschwindigkeitsbegrenzer heraus, so dass unzulässigerweise bis zu 107 km/h schnell gefahren werden konnte. Von den drei anwesenden Fahrern wurden insgesamt 4.200 Euro als Kaution einbehalten. Der Bus wurde nach der Begutachtung durch einen Sachverständigen bis zur Mängelbeseitigung und Begleichung der Sicherheitsleistung abgestellt, die Fahrgäste fuhren auf Kosten des Unternehmens mit Taxis zum jeweiligen Bestimmungsort weiter. Eine zollrechtliche Überprüfung ergab zudem noch Umsatzsteuerschulden von knapp 2.000 Euro.

Lenkung rissig

Am 19.10.2016 wurde eine Familie mit dreijähriger Tochter in einem Ford Fiesta in Esslingen kontrolliert, bei dem gravierende Mängel an den Bremsen vorhanden waren. Ein Bremszylinder war derart undicht, dass erheblich Flüssigkeit austrat und der Füllstand im Vorratsbehälter weit unter dem Minimum war. Die dauerhaft leuchtende Kontrollleuchte hatte der 37-jährige Fahrer ignoriert. Bei der technischen Begutachtung durch einen Sachverständigen wurde zudem festgestellt, dass die Schweller an beiden Seiten durchgerostet waren und sämtliche Lager an der Lenkung rissig und massiv ausgeschlagen waren, so dass eine sichere Spurführung nicht mehr gegeben war. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt. Der Fahrer ließ seinen Ford umgehend verschrotten. Damit nicht genug, der italienische Führerschein des 37-Jährigen war ungültig, weshalb eine Anzeige wegen fehlender Fahrerlaubnis gefertigt wurde.

Bei den Zweirädern sind regelmäßig Manipulationen an der Auspuffanlage festzustellen, die das Geräusch- und Emissionsverhalten deutlich verändern. Unzulässige An- und Umbauten finden sich auch an der Lenkung von Motorrädern, die das Fahrverhalten negativ beeinflussen können.