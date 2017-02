Von Harald Flößer

In wohl keinem anderen Stadtteil Ostfilderns wird so viel Heizenergie unnötig in die Luft geblasen wie in der Parksiedlung. Viele der Häuser sind bei der Wärmedämmung nach wie vor auf dem Stand der 60er- oder 70er-Jahre. Da setzt ein vor zwei Jahren gestartetes Projekt an: das mit Bundesmitteln geförderte Sanierungsmanagement für die Parksiedlung. Dass erste Erfolge erkennbar sind, wurde am Mittwochabend im Technischen Ausschuss des Gemeinderats deutlich. 14 Gebäude, vornehmlich Reihenhäuser, seien bislang energetisch saniert worden, ob an der Fassade oder am Dach. Für sechs weitere liefen die Planungen, berichtete die