In einem Gewerbegebiet erwartet man Lärm und Unruhe. Es gibt aber auch einen Ort der Ruhe: Samye Dzong. Das tibetisch-buddhistische Zentrum des Vereins Kagyu Samye Dzong Kirchheim ist eine Stätte für interreligiöse Begegnungen. Hinter einem Wohnhaus in der Paracelsusstraße liegt eine alte, unscheinbare Halle, die in den vergangenen Monaten zu einem Tempel umgebaut wurde. Der Kirchheimer Toni Poertner, der seit 20 Jahren im buddhistischen Zentrum in Schottland lebt, hat die Bauleitung übernommen und zeigt sich vom Ergebnis begeistert: „Es ist ein verstecktes Juwel. Trotz der Lage herrscht hier vollkommene