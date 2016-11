Kreis Esslingen (red) - Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) meldet, kommt es wegen einer Stellwerkstörung nach Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten in Wendlingen zu Verspätungen und Zugausfällen auf der Linie S1 (Herrenberg-Kirchheim). Die Linie S1 verkehrt nur zwischen Herrenberg und Plochingen und zwischen Kirchheim und Wendlingen im Pendelverkehr. Alle Regionalzüge halten in Wendlingen. Reisende von/nach Kirhcheim Teck müssen auf den Regionalverkehr von/bis Wendlingen umsteigen. Die Teckbahn zwischen Kirchheim und Oberlenningen verkehrt ohne Einschränkungen. Die Störungen dauern bis voraussichtlich Mitternacht. Bitte achten Sie auch auf die örtlichen Durchsagen am Bahnsteig. Den aktuellen Stand der Störung erfahren Sie beim VVS.

