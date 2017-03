Von Elisabeth Maier





Den Weg vom Bahnhof ins Zentrum will die Stadt Wendlingen umgestalten. Dieses Projekt ist Teil des Stadtentwicklungskonzepts, das die Kommune Schritt für Schritt umsetzen will. Zunächst soll die Weberstraße verkehrsberuhigt werden, die den Bahnhof mit dem Zentrum verbindet. „Und wir wollen die Albstraße attraktiver machen“, sagt Bürgermeister Steffen Weigel. Allerdings müssen die Planer dabei Fußgänger und Autoverkehr in Einklang bringen.

Die diagonalen Stellplätze vor den Geschäften sind für die Einzelhändler und ihre Kunden wichtig. Aber das hat eine Kehrseite: Um die Kurzzeit-Parkplätze vor dem Edeka-Markt und den Geschäften im Langhaus reißen sich die Kunden. In kurzen Abständen wird da ein- und ausgeparkt, was den Verkehrsfluss ins Stocken bringt. Das ist auch für die Fußgänger nicht angenehm. Deshalb denkt die Stadt über neue Lösungen nach.

In der Haushaltsdebatte hatte Ursula Vaas-Hochradl (Bündnis 90/Grüne) begrüßt, dass Teile der Albstraße und die Weberstraße neu gestaltet werden, um die Verkehrsbereiche noch besser zu trennen. Als positives Beispiel, wie man unterschiedliche Bedürfnisse in Einklang bringen kann, nennt sie die Ortsdurchfahrt von Rudersberg im Rems-Murr-Kreis. Da haben die Planer die Verkehrsbereiche so vorbildlich gebündelt, dass die Kommune dafür im Jahr 2016 in Berlin den 2. Platz des Deutschen Verkehrsplanungspreises belegte.

Viele Geschäftsleute finden es richtig, dass der Weg vom Bahnhof in die Stadt attraktiver werden soll. Schon jetzt werden die Fußgänger vom Bahnhof mit Informationsstelen in die Stadt und zu den wichtigen Einrichtungen in der Stadt gelenkt. Die grünen Tafeln mit weißer Schrift tragen oben als Erkennungszeichen das Stadtsignet, ein grünes Blatt. „Es ist wichtig, dass wir uns als Stadt schon am Eingang selbstbewusst präsentieren“, findet Bürgermeister Weigel, der weiter am Image der Stadt mit ihren knapp 16 000 Einwohnern feilen möchte. Denn da sieht er noch Defizite. Weigel ist stellvertretender Vorsitzender des 2016 gegründeten Vereins „Wendlingen am Neckar aktiv“, der sich unter anderem um ein effektiveres Stadtmarketing kümmert. „Wer in der Stadt ankommt und zu Fuß unterwegs ist, soll sich leicht zurecht finden“, sagt Weigel. Die Neuordnung der Weber- und der Albstraße sieht der Verwaltungschef als große Herausforderung, denn man müsse da stets auch die Belange der Geschäfte im Auge behalten. „Wir sind froh, dass wir den Edeka-Markt in der Stadtmitte haben“, sagt er. Und der ist auf ausreichende Parkplätze in unmittelbarer Nähe angewiesen.

Zufahrt über die Weberstraße

Ein Baustein des Stadtentwicklungskonzepts, an dem Bürger in mehreren Workshops mitgewirkt haben, ist die Verkehrsberuhigung in der Weberstraße. Da sehen die Geschäftsleute in der Stadtmitte allerdings Probleme. „Die Zufahrt für Autos muss weiter möglich sein“, findet Dirk Eppinger vom Vorstandsteam des Handels- und Gewerbevereins. Für die Kunden seines Blumengeschäfts im Langhaus seien direkte Erreichbarkeit und die Stellplätze sehr wichtig. Das bestätigt auch Andrea Deuschle, die den Buchladen im Langhaus betreibt. „Zwar gibt es in einiger Entfernung Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage, aber das ist vielen Kunden einfach zu beschwerlich.“

„Im Zentrum fehlt Grün“

Defizite in der Stadtmitte sieht Eppinger in der Barrierefreiheit. Etliche Bordsteine seien zu hoch, sodass gerade ältere Menschen mit Rollatoren oder Eltern mit Kinderwagen Probleme hätten. Da sieht das Vorstandsmitglied des HGV Nachbesserungsbedarf. „In der Stadtmitte vor dem Rathaus fehlt einfach Grün“, kritisiert Andrea Deuschle. Aus ihrer Sicht könnte die Aufenthaltsqualität mit mehr Pflanzen und Grünflächen schon erheblich gesteigert werden. „Bisher gibt es nur ein paar Bänke, die einfach nicht besonders einladend sind.“

Die Broschüre zum Stadtentwicklungskonzept ist im Internet auf der kommunalen Homepage zu finden: www.wendlingen.de (Menüpunkte Bauen/Stadtentwicklung).