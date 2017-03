Den Weg vom Bahnhof ins Zentrum will die Stadt Wendlingen umgestalten. Dieses Projekt ist Teil des Stadtentwicklungskonzepts, das die Kommune Schritt für Schritt umsetzen will. Zunächst soll die Weberstraße verkehrsberuhigt werden, die den Bahnhof mit dem Zentrum verbindet. „Und wir wollen die Albstraße attraktiver machen“, sagt Bürgermeister Steffen Weigel. Allerdings müssen die Planer dabei Fußgänger und Autoverkehr in Einklang bringen.

Von Elisabeth Maier

Die diagonalen Stellplätze vor den Geschäften sind für die Einzelhändler und ihre Kunden wichtig. Aber das hat eine Kehrseite: Um die Kurzzeit-Parkplätze vor dem