Neuhausen/Denkendorf (red) - Am Samstag wird im Denkendorfer Tal die Landstraße 1204 für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund dafür ist ein Gerüst, das zum Schutz des Verkehrs unter der Autobahnbrücke aufgebaut wird. An der Brücke selbst wird in den kommenden Wochen im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm betoniert.

Während der Vollsperrung am Samstag wird der Verkehr zwischen Denkendorf und Neuhausen über die im Westen verlaufende Landstraße 1202 umgeleitet.



Behinderungen schon am Donnerstag und Freitag

Für das Aufstellen der Gerüststützen wird die Straße zwischen Denkendorf und Neuhausen bereits am Donnerstag und am Freitag zwischen 09.00 und 15.00 Uhr mehrfach für je etwa 15 Minuten kurzfristig gesperrt.