(red) - Der Kirbemarkt findet von heute um 8 Uhr an in der Kirchheimer Straße, zwischen Wilhelm- und Brückenstraße, statt. Deshalb werden Fahrzeughalter gebeten, dort nicht zu parken. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden gebührenpflichtig abgeschleppt. Der Bürgerbus bedient an diesem Tag die Haltestelle Lauterschule nicht. Deshalb werden Fahrgäste gebeten, die Haltestellen Alte Volksbank oder Wilhelmstraße zu nutzen.

