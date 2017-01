Nimm nichts mit außer Bildern und hinterlasse nichts außer Fußspuren. Das ist so etwas wie ein Ehrenkodex für eine besondere Art von Fotografen. Sie suchen ihre Motive an einsamen und vergessenen Orten: an ausgedienten Industrieruinen, in verlassenen Schlössern oder auf Grundstücken, die zu Schrottplätzen verkommen sind. Je morbider, desto interessanter, je verwunschener, desto schöner. Tobias Weiler ist einer dieser Fotografen, die solchen lost places, wie sie unter Kennern genannt werden, nachjagen. Dem 27-jährigen Mediengestalter aus Lenningen ist kein Weg zu lang, kein Aufwand zu groß, um die verborgene Schönheit dieser verlassenen Plätze vor die