Für den Landkreis Esslingen bedeutet die Gesetzesänderung zunächst, dass er mehr Geld ausgeben muss. In Restjahr 2017 werden es 225 000 Euro überplanmäßig sein, der Betrag könne in Zukunft um eine Million Euro jährlich höher ausfallen, sagte Landrat Heinz Eininger im Finanzausschuss des Kreistags. Für die Umsetzung des Gesetzes sollen schrittweise bis zu zehn neue Stellen im Jugendamt geschaffen werden und zudem noch 1,5 Stellen im Sekretariat. Der Finanzausschuss akzeptierte den Kurs der Verwaltung einstimmig. Der Bundestag in Berlin ist noch nicht soweit, er hat die ursprünglich für den 31. März geplante