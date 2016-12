(red) - Ustja-Elisabeth Clauß hat die katholische Seelsorge in den Medius-Kliniken Nürtingen und in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie übernommen. Die neue Krankenhausseelsorgerin ist in den Medius-Kliniken - ehemals Kreiskliniken Esslingen - eine gute Bekannte. Sie hatte bereits in der Psychiatrie im Krankenhaus Plochingen die katholische Seelsorge wahrgenommen, bevor diese nach Kirchheim umzog.

Die Theologin wird nun den Umzug der Psychiatrie Nürtingen nach Kirchheim begleiten, der zu Beginn des neuen Jahres geplant ist. Dann ist die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an einem Standort konzentriert. Clauß ist