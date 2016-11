Gibt es denn nach 20.34 Uhr keinen Bus mehr von Esslingen nach Neuhausen? Muss ich Taxi fahren oder laufen? Das könnte ein fremder Fahrgast am Esslinger Busbahnhof denken. Doch dem ist nicht so. Nur die Informationen sind lückenhaft.

Der EZ-Leser Rudolf Lang aus Neuhausen beobachtet die fehlenden Infos schon länger. Er hatte deshalb beim Busunternehmen GR Omnibus angerufen, das die Linien 120 nach Neuhausen und 119 nach Denkendorf betreibt. „Die haben mir gesagt, für sie wäre das so in Ordnung.“ Nun hat er am Esslinger ZOB nochmals genau nachgesehen und klagt über die Information zum