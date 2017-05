Ungewöhnlich motivierte Schüler

PLOCHINGEN/ESSLINGEN: Berufsorientierung für junge Flüchtlinge - „Fachlich und vom Verhalten her angenehm“

Dass sie lernen und arbeiten wollen, hat den jungen Flüchtlingen, die in den vergangenen zwei Wochen am Orientierungsprogramm „Pro Beruf“ teilgenommen haben, jeder abgenommen. Die Ausbilder, ob im Berufsausbildungszentrum (BAZ) in Esslingen oder im Plochinger Bildungszentrum der Garp, waren begeistert vom Engagement der 24 jungen Erwachsenen.