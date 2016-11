(foe) - Eigentlich hatte Stadtkämmerer Horst Weigel in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Wendlingen eine erfreuliche Nachricht zu verkünden: Der Eigenbetrieb Wasserwerk verzeichnete im Jahr 2015 einen Gewinn von knapp 150 000 Euro. Es gab aber 40 Rohrbrüche, im Jahr zuvor waren es nur 23 gewesen. Insgesamt 17,4 Prozent des Trinkwassers gingen verloren, und das bereitete nicht nur Weigel Sorge. Was war also die Ursache neben den maroden Leitungen? „Der schleichende Verlust an den Hausanschlüssen, denen oftmals schwer auf die Spur zu kommen war“, sagte Wassermeister Uwe Maigler. Das Leitstellensystem sei in die Jahre gekommen, und die