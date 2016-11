(red) - Das Gauseniorentreffen des Turngau Neckar-Teck 2016 findet am heutigen Mittwoch beim TV-Altbach in der Gemeindehalle in Altbach statt. Dazu sind auch die Senioren des TB-Ruit eingeladen. Ab 13.30 Uhr ist für Speise und Trank gesorgt. Beginn des Programmes ist um 14.30 Uhr. Anmeldungen bei Rolf Büchele, Tel. 0711 / 413229. Es wird mit Bus und Bahn nach Altbach gefahren, die Abfahrt mit dem Bus erfolgt ab Ruit, Haltestelle Kirche, um 12.50 Uhr. Die Ankunft am Abend in Ruit wird gegen 18.45 und 19.30 Uhr sein. Der Fahrpreis von rund 3,50 Euro wird in der Bahn kassiert.

