Trampolin springen geht nicht nur im Garten. Im Fildorado in Filderstadt kann auch unter Wasser gehüpft werden: Aqua-Bounce heißt der Trendsport, bei dem die Geräte mit Saugnäpfen am Boden fixiert sind. Das Gehopse bringt nicht nur das Wasser in Wallung, sondern auch den Puls der Teilnehmer, die nebenher auch noch viele Muskeln trainieren.

Und das soll halten? Die Wasser-Trampoline sind rund einen Meter auf einen Meter groß und unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht von normalen Mini-Trampolinen. Die Aqua-Bounce-Teilnehmerinnen lassen ihre Trampoline, die aus besonders