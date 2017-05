„Warum bis zum Oktober warten, man kann beim Musikverein jetzt schon starten.“ So vollmundig warb Stefan Schlagbauer, Vorsitzender des Musikvereins Denkendorf, für die Hüttenparty des dreitägigen Maifests. Der Clou dabei: die Gäste sollten in Tracht gewandet sein, also im feschen Dirndl oder in der zünftigen Lederhose ins große Zelt auf dem Festplatz kommen.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w