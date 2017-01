„Bei einer Einrichtung, die so ansprechend ist wie das Kinderhaus St. Anna, bedauert man, dass selbst die Enkel zu groß für den Kindergarten sind“, sagt ein Besucher im Rentenalter. Denn nicht nur Kinder, Mütter und Väter, sondern auch Großeltern sind am vergangenen Samstag zum Tag der offenen Tür der neuen Kinderbetreuungseinrichtung der katholischen Kirchengemeinde St. Stephanus in Sielmingen gekommen.

Alles ist hell und freundlich in den Räumen, in denen bodentiefe Fenster den Blick auf die schöne Außenanlage ermöglichen. Dort laden Holzmöhren, Rot- und Weißkohlköpfe zum Klettern, Sitzen und Spielen ein.