Tiefgang ist verboten

KREIS ESSLINGEN: Wegen des Niedrigwassers auf dem Rhein werden Neckarschiffe nicht voll beladen

In manchen Neckarhäfen wachsen die Wertstoff-, Container- und Baustoffberge an. Dies liegt am Rhein. Durch die lang anhaltende Trockenheit führt er zu wenig Wasser. „Die meisten Schiffe können wegen der geringen Fahrrinnentiefe nicht voll beladen werden“, erklärt Walter Braun vom Wasser- und Schifffahrtsamt Stuttgart. Die Binnenschiffe müssen abspecken. Je nach Gewicht der Ware um bis zu 50 Prozent der normalen Lademenge.