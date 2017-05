Deizisau (eli) - Deizisaus Bürgermeister Thomas Matrohs tritt bei der Bürgermeisterwahl am 2. Juli wieder an. Mit Beginn der Bewerbungsfrist am Samstag warf der amtierende Verwaltungschef seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten der Gemeinde. Er will für eine zweite Amtszeit die Geschicke der Gemeinde leiten.

