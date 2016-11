(rok) - Der Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats Deizisau trifft am Montag, 14. November, ab 17 Uhr im Rathaus zu einer Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Bausachen. Von 19.45 Uhr an trifft sich der Verwaltungs- und Finanzaussschuss. Er berät über den Kauf eines weiteren Bauwagens für den Waldkindergarten. Am Dienstag, 15. November, trifft sich dann der Gemeinderat ab 19 Uhr zu einer Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: Bürgerfragestunde, Bericht des Lärmschutzbeauftragten am Stuttgarter Flughafen, Streupflichtsatzung, Zuschuss für zusätzliches Angebot der Buslinie 143 und