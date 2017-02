Teure Abbrucharbeiten

LICHTENWALD: Neubaugebiete werden erschlossen

(pst) - In den kommenden Wochen soll die Erschließung der Neubaugebiete Forsthausareal und Pfandäcker im Lichtenwalder Ortsteil Thomashardt beginnen. Zunächst aber sind noch Vorarbeiten zu erledigen. Beim Forsthaus in der Ortsmitte muss eine eine alte Garage abgerissen werden, in den Pfandäckern am Ortsrand müssen die Gebäude einer seit vielen Jahren brach liegenden Gärtnerei abgebrochen und das Gelände insgesamt entrümpelt werden.