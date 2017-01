Filderstadt (mak) - Ein technischer Defekt am Sicherungskasten hat wahrscheinlich den Brand in der Gärtnerei Ruess in Filderstadt-Sielmingen ausgelöst, berichtete gestern ein Sprecher der Polizei. Zweifelsfrei aufklären lasse sich die Brandursache wahrscheinlich nicht mehr, Anhaltspunkte für eine Brandstiftung gebe es aber laut Polizei keine. Bei dem Feuer in der Nacht zum 9. Januar war der Laden der Gärtnerei in der Reutlinger Straße vollständig abgebrannt. Die Flammen hatten auch das angrenzende Wohnhaus erfasst. Am Löscheinsatz waren vier Löschzüge mit 18 Fahrzeugen und 89 Einsätzkräften beteiligt. Etwa 30 Anwohner mussten bei dem