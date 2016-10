(gg) - Nun ist schriftlich festgehalten, dass Tauben in Plochingen nicht gefüttert werden dürfen: Der Gemeinderat hat die aufgefrischte Polizeiverordnung für die Stadt einstimmig beschlossen. So soll eine weitere Vergrößerung der Population der Vögel vermieden werden, die mit ihrem Kot für Ärger sorgen (wir berichteten). Außerdem müssen Hundehalter ihre Vierbeiner nun laut Ortsrecht auch im Bereich des Waldkindergartens an die Leine nehmen, zum Schutz der Kinder. Allgemein dürfen Hunde auf öffentlichen Straßen in der Stadt und anderen Schul- und Kindergartenwegen nicht frei herumlaufen.

