Kreis Esslingen (red) – Das Gedränge in den Innenstädten und auf den Weihnachtsmärkten nutzen während der Adventszeit alle Jahre wieder auch Diebe und andere Gauner aus, um den Besuchern Geld und Wertgegenstände aus den Taschen zu ziehen. Die Polizei kennt so manchen Trick und gibt Tipps, wie man sich schützen kann. „Langfinger gehen auf ihren Diebestouren äußerst geschickt vor“ heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Fast täglich würden sie neue Tricks erfinden, aber auch die alten funktionierten immer wieder:

Der Rempel-Trick: Das Opfer wird im Gedränge angerempelt oder in die Zange genommen. Der Vordermann stolpert, bückt