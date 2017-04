Helen Maas ist mit dem Rock’n’Roll-Virus infiziert, seit sie fünf Jahre alt ist. Damals fing die 21-Jährige in der Kindergruppe in ihrem Heimatort Ostfildern mit dem Tanzen an. Seit 2009 ist die Studentin im Turniersport aktiv und von ihrem Sport begeistert. Bei den Plochinger Rocking Stars tanzt sie seit drei Jahren erfolgreich mit dem 28-jährigen Marcel Schollenberger - aktuell in der B-Klasse, also der zweithöchsten. Bei den Landesmeisterschaften Baden-Württemberg/Hessen in der Schafhausäckerhalle holten sie in ihrer Klasse jetzt zum dritten Mal in Folge den Titel.

Anzeige

Marcel