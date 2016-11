(red) -Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch zwischen zwei und acht Uhr in eine Gaststätte in der Claude-Dornierstraße im Scharnhauser Park eingebrochen. Laut Polizeiangaben drang der Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in das Lokal ein und brach im Keller einen Zigarettenautomaten auf. Mit dem darin befindlichen Bargeld und den Zigaretten machte sich der Dieb aus dem Staub.

