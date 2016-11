(kry) -Besonderes Interesse aus der Bevölkerung wurde der Vergabe der Erschließungsträgerschaft zuteil. Die Räte hatten über die Vergabe für rund 14 Hektar Baugebiet an der Südlichen Wasen-straße zu entscheiden. Zwei Bieter kalkulierten die Kosten für die gesamte wirtschaftliche und organisatorische Betreuung der Bodennordung. Ebenso muss der neue Träger die Architekten- und Ingenieurleistung übernehmen. Aus der Bevölkerung kam der Wunsch, stärker in das Vorhaben eingebunden zu werden, da es direkt Betroffene gibt. Nach einiger Diskussion und Erklärungen durch Bauplaner Erich Ernst Kuhn stimmten die Gemeinderäte der Vergabe an den