Nürtingen (dpa/lsw) - Eine Explosion in einem Schaltkasten bei den Stadtwerken hat am Mittwoch in Nürtingen zu einem mehrstündigen Stromausfall in der Innenstadt geführt. Wie die Polizei mitteilte, fielen Ampelanlagen aus und Geschäfte machten dicht, weil die Kassen nicht mehr funktionierten. Das örtliche Krankenhaus wurde per Notstromaggregat versorgt. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Explosion durch einen technischen Defekt ausgelöst.

