Einer verteidigte seine Erfolge, der andere forderte mehr Schwung auf dem Rathaus. Die Rollen waren gestern Abend beim EZ-Forum in Hochdorf klar verteilt zwischen Amtsinhaber Gerhard Kuttler (39)und seinem Herausforderer Benjamin Haar (36). Etwa 500 Bürger und Bürgerinnen haben sich das Rededuell angeschaut, die Breitwiesenhalle war mehr als voll.

Eine wichtige Entscheidung für die beiden Kandidaten und wichtig für die Gemeinde, so leitete EZ-Chefredakteur Gerd Schneider in die Podiumsrunde zur Bürgermeisterwahl ein. Unterstützt wurde er in der Moderation von Harald Flößer, Leiter der Kreisredaktion.