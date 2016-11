Perspektiven für die Zukunft entwickelt die Gemeinde Neuhausen gemeinsam mit ihren Bürgern. Die geplante S-Bahn-Verlängerung wird die Attraktivität der Filderkommune mit rund 11 500 Einwohnern nach Ansicht vieler steigern. Dieses Wachstum bedeutet aber auch, dass die Infrastruktur ausgebaut werden muss. Im Rahmen des Integrierten Gemeindeentwicklungskonzepts diskutierten am Dienstag mehr als 200 Bürger in der Egelseehalle darüber, wie Neuhausen in Zukunft aussehen soll. Die Verlegung der Sportstätten und die Schulentwicklung waren ebenso Thema wie die wachsende Verkehrslast, die der Filderraum nur schwer