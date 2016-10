(eis) - Die Umrüstung auf energiesparende LED-Lampen begann in Hochdorf Ende 2013/Anfang 2014. Damals standen zunächst die Hauptstraßen sowie die größeren Erschließungsstraßen im Fokus. Da nun Fördermittel in Höhe von rund 49 000 Euro aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz zur Verfügung stehen, kann die Umrüstung in der finanzschwachen Gemeinde fortgesetzt werden. Den Zuschlag hat der Gemeinderat nun einstimmig an die Firma Omexon GA Süd GmbH aus Fellbach vergeben. Umgerüstet wird in den Bereichen Am Sportplatz/Kümmelstraße, Brunnenwiesenweg, Am Mühlbach/Mühlacker und den Wegen im Bereich Frauenäcker. Die Kosten für 159 Leuchten