(red) -Am morgigen Mittwoch findet von 7 bis 18 Uhr in Sielmingen der Krämermarkt statt. Am Markttag werden die Lange Straße zwischen dem Schulgässle und der Schreiberstraße, die Wielandstraße zwischen der Lange Straße und der Brühlstraße sowie die Wilhelm-Faber-Straße zwischen der Lange Straße und der Brühlstraße von 5 bis 20 Uhr für den allgemeinen Verkehr voll gesperrt.

Busumleitung der Linie 37. Die Haltestelle „Lange Straße“ wird morgen von Betriebsbeginn bis 20 Uhr um 50 Meter zum Gebäude Lange Straße 52 hin verlegt. Die Haltestellen „Sielmingen Rathaus“ werden morgen von Betriebsbeginn bis 20 Uhr in beiden Fahrtrichtungen