In der Satzung ist unter anderem die Gestaltung der Gräber festgelegt. Nach der Änderung dürfen zum Beispiel provisorische Holztafeln länger als zwei Jahre aufgestellt werden. Auch die Einschränkung des Personenkreises, der in einer Wahlgrabstätte begraben werden kann, wurde gestrichen. Die Leute dürfen nun selbst entscheiden, wer in ihrem Grab bestattet werden soll. Um das einheitliche Bild des Friedhofs zu bewahren, wird eine maximale Höhe von 1,50 Metern für Grabmale eingeführt. Neu ist auch, dass in Reihengräbern keine Urnenbeisetzung mehr erlaubt wird.

Die Gemeinderäte folgten jedoch nicht allen