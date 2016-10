Der weiße Kleinbus kommt einige Meter vor der Haltestelle des Pflegeheims Martin-Luther-Haus zum Stehen. Er muss warten. Ein Fahrzeug, beladen mit Bauschutt, blockiert die Straße. Gegenüber der Haltestelle sind die Arbeiten zur neuen Siedlung in der Goethestraße in vollem Gange. Die Fassaden einiger Gebäude leuchten schon in kräftigem Orange. An diesem sonnigen Herbstnachmittag steigt kein Bewohner des Pflegeheims zu. Zwei Damen und ein Herr sitzen bereits auf den blauen Polstersesseln im Bürgerbus. Die Tour beginnt. Am Steuer sitzt Oswald Nestle. Er ist ehrenamtlicher Fahrer beim Bürgerbusverein.

„Wink und