Die Stadtwerke sind derzeit in einem Wohngebäude an der Brühlstraße 41 in Sielmingen untergebracht. „Die Lage mitten in einem Wohngebiet, die beengte Raumaufteilung über mehrere Wohnungen sowie der schlechte Gesamtzustand des Hauses lassen einen dauerhaften Verbleib oder gar eine weitere Entwicklung der Stadtwerke an diesem Standort nicht zu“, erklärt Stadtwerke-Leiter Jan Meier. Neben dem baulichen Zustand gibt es noch einen weiteren triftigen Grund, langfristig in ein neues Domizil umzuziehen: Die Stadtwerke befinden sich auf Expansionskurs. Bis Mitte des Jahres wollen sie in das Strom- und Gasgeschäft einsteigen. Auch die entsprechenden Netze wollen