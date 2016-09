(red) -Die Telefonanlage der Stadt Filderstadt wird am kommenden Wochenende vom 23. bis 25. September ausgetauscht. Aus diesem Grund sind die Ämter, Referate und Einrichtungen der Stadtverwaltung bereits morgen von 12 Uhr an nicht telefonisch erreichbar. Die Bürgerämter in Bonlanden, Harthausen und Sielmingen haben von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Bürger können in eines dieser Ämter ausweichen.

Anzeige