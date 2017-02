Wernau (red) - Das Jugendhaus Kiwi in Wernau veranstaltet diesen Sommer zum 18. Mal in Zusammenarbeit mit der Stadt Wernau und der katholischen Gesamtkirchenpflege die Wernauer Stadtranderholung. Die „Stara“ findet in den ersten beiden Sommerferienwochen vom 31. Juli bis 11. August, jeweils von 8 bis 16.15 Uhr, auf dem Gelände rund um das Jugendhaus St. Antonius statt. Dort haben 160 Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren die Möglichkeit, einen Teil ihrer Ferien gemeinsam mit anderen Kindern zu verbringen.

Ohne die Hilfe von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Angebot jedoch nicht möglich. Das Kiwi