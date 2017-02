Perspektiven für die Stadtentwicklung bestimmten die Haushaltsreden im Wendlinger Gemeinderat. Neue Baugebiete versprechen Wachstum, aber die Stadträte hakten kritisch nach, wie viel Wachstum die Stadt mit bisher 16 000 Einwohnern überhaupt verträgt.

Die Auswirkungen des Neubaugebiets Schillingäcker/Gassenäcker auf den Verkehr in der Stadt sind nach den Worten von Alois Hafner (CDU) nicht abzuschätzen. In dem Gebiet sollen rund 320 Menschen leben, die zusätzlichen Verkehr verursachen. Der Fraktionschef der CDU regte an, zur Entlastung der L 1200 weiter für einen S-Bahn-Halt an den