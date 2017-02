(red) - Auch in diesem Jahr stehen zwei Hochentaster zum Ausleihen am Bauhof in Leinfelden für Privatpersonen zur Pflege ihrer Streuobstwiesen bereit. Die Hochentaster sind kleine Motorsägen an einem ausziehbaren Stiel. Sie werden zusammen mit einem Schutzhelm, einem Schüttelhaken, Benzin sowie Kettenöl am Bauhof vom dortigen Lageristen ausgegeben. Die Mietgebühr beträgt 20 Euro je Werktag plus vier Euro je Liter verbrauchtes Benzingemisch. Der Mietvertrag erfordert die Angabe der Flur­stücksnummern der Obstwiesen, auf denen gesägt wird.

Die Stadt bittet um vorherige Anmeldung unter Tel.0711 / 16 00 541 oder per E-Mail an