Stadt bittet Bürger und Firmen zur Kasse

WERNAU: Gemeinderat erhöht Wasserpreis, Grund- und Gewerbesteuer sowie die Mieten für die Sporthallen

Es ist eine Erhöhung mit Ansage: Bei einer Bürgerveranstaltung im Juli kündigte Bürgermeister Armin Elbl an, Steuern und Gebühren müssten erhöht werden. Sonst werde der Etat der Stadt Wernau in einigen Jahren nicht mehr genehmigungsfähig sein. Am Montag beschloss der Gemeinderat, den Wasserpreis zu erhöhen, ebenso die Grund- und Gewerbesteuer, die Entgelte für Sporteinrichtungen und die Pacht für städtische Flächen. Das alles soll etwa 500 000 Euro mehr in die Kasse bringen.