(red) - Die Bürgerstiftung Ostfildern hat vor etwa drei Jahren mit einer Finanzierungszusage in Höhe von 85 000 Euro für den Zeitraum von zwei Jahren das Projekt „eins plus b - Eltern im Netzwerk Sprache plus Bildung“ auf den Weg gebracht. Das Projekt verzeichnete schnell Erfolge. Doch im November läuft die Finanzierung aus.

Der Anspruch dabei war, Eltern aus Einwandererfamilien für Erziehungs- und Bildungsfragen zu sensibilisieren, sie zu beraten und zu begleiten - und somit die Familien wie auch die Kindergärten und Schulen zu unterstützen.Weil das Projekt so erfolgreich war, wurde die Finanzierung des Angebots