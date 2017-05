Von Roland Kurz

„Wir waren zu früh dran“, sagt Seniorchef Karl-Heinz Schöniger. Er habe in Deutschland die ersten Verkehrsampeln in LED-Technik produziert und die ersten Fluchtweg-Schilder. Aber als die Kunden allmählich verstanden hätten, was damit möglich sei, seien auch viele Konkurrenten auf den Markt gegangen, meint der 75-Jährige. Und gegen die Massenproduktion in Fernost und deren Preise sei er nicht angekommen. Lisol, Gesellschaft für Licht- und Solartechnik mbH, habe sich deshalb auf den Weg in die Nischen gemacht. „Wir sind eine Manufaktur für besondere Lichteffekte“, sagt Juniorchef Marius Schöniger, der Industriefachwirt gelernt