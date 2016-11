(red) - Das Regierungspräsidium Stuttgart führt bereits seit Mai bis voraussichtlich Montag, 28. November, im Zuge der Bundesstraße 465 umfangreiche Sanierungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt Oberlenningen durch. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 2,9 Millionen Euro. Der Fahrbahnbelag wird auf einer Länge von etwa 1000 Metern vom Ortsausgang Unterlenningen bis zur Amtsgasse in Oberlenningen erneuert. Gleichzeitig werden in einem Teilbereich auf Höhe der Papierfabrik Scheufelen ein neuer Straßenentwässerungskanal gebaut und eine 120 Meter lange Stützwand instandgesetzt. Zudem erneuert die Gemeinde in einem Teilbereich die