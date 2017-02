Da die "Wernauer Narren" Ende Februar neben dem Fasnetumzug auch wieder den traditionellen Rathaussturm und das Narrengericht geplant haben, muss die Ortsdurchfahrt zeitweise gesperrt werden. Am Donnerstag, den 23.02.17, dauert die Sperre von zehn bis circa 16 Uhr, am Freitag, den 24.02.17, von 17 bis 22 Uhr und am Samstag, den 25.02.17, wird die Durchfahrt von zehn bis etwa 22 Uhr gesperrt.

Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert, ebenso wie Parkmöglichkeiten. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Wernau weiträumig zu umfahren.